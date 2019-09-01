Taraftar görevini yaptı

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Vodafone Park’ta oynanan sezonun ikinci maçına büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Göztepe mücadelesinde olduğu gibi Çaykur Rizespor karşılaşmasında da tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Beşiktaş taraftarı, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi. 42 bin kişilik Vodafone Park’ın 30 bin 401’lik bölümünü dolduran Siyah-Beyazlılar, maç boyunca üstlerine düşen görevi başarıyla yaptı. Abdullah Avcı ve öğrencilerine desteği bir an olsun bile kesmeyen futbolseverler, konuk ekip oyuncuları üzerinden zaman zaman büyük baskı oluşturdu.