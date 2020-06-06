Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi’nin Instagram yayınına konuk oldu. Özdemir, gündemle ilgili birçok konuda açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Özdemir’in 2010-11 sezonuyla ilgili sözleri, Fenerbahçeliler’i çıldırttı. Nihat Özdemir’in, “Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-11 sezonudur. 9 sene geride kaldı ve şike olayına rastlamadık” sözleri sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar adeta ayağa kalktı.

Yıllarca yöneticilik yaptı

Taraftarlar sosyal medya üzerinde tepkilerini dile getirdi. Fenerbahçe üyeliği bulunanlar ise tepkilerini bir adım ileri taşıdı. Nihat Özdemir’in kulüpten ihraç edilmesi için kampanya başlatıldı. Bu kampanya çerçevesinde kulübe adeta mail ve dilekçe yağdı. Yıllarca Sarı-Lacivertliler’de yöneticiler ve başkanvekilliği görevlerini yürüten Nihat Özdemir’in bir an önce Fenerbahçe ile ilişkisinin kesilmesi isteniyor.

’Yazıklar olsun’

Fenerbahçe Kulübü sessizliğini akşam saatlerinde bozdu. Kulüpten ‘Yazıklar olsun Nihat Özdemir’ başlığıyla yapılan açıklamada, “5 Haziran 17.00... TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün (önceki) akşam saatlerinde tarihe ‘rezalet’ olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır. Başkanımız ve başkanvekilimiz konuyla ve bu şahısla ilgili gerekli açıklamaları yapacaktır” denildi. Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe’de başkanvekilliği görevini yürütüyordu.