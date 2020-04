Farklı sebeplerden dolayı tansiyon düşüklüğü her insanın başına gelebilecek olası durumlar arasındadır. Her ne kadar daha çok günümüzde yüksek tansiyon öne çıksa dahi, düşük tansiyon da aslına bakılırsa ciddi bir problemdir. Bu sebepten dolayı pek çok kişi tansiyon düşüklüğü belirtileri nelerdir merak ediyor. Genel olarak kanın damarlara yaptığı basınç tansiyon olarak bilinir. Yani aslına bakılırsa her bireyin bir tansiyonu vardır. Bu yüzden halk arasında ‘’tansiyonum var’’ cümlesi daha çok düşük tansiyon ya da yüksek tansiyon üzerinden ele alınır.

Pek çok kişi böyle durumlarda belirtilerin ne olduğunu ve ne yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ancak önemli olan belirtileri iyi okuyup analiz etmek ve buna göre gerekli önlemleri almaktır.

Tansiyon düşüklüğü nedir?

Yaşam içerisinde meydana gelen bazı problemler nedeniyle, kişinin fiziksel olarak yaşadığı bazı halsiz ve güçsüz kalma durumu tansiyon düşüklüğü olarak bilinir. Özellikle vücudun susuz kalması ve yetersiz beslenme gibi unsurlar tansiyon düşüklüğünün temel nedenleri arasında yer alır.

Elbette bununla beraber kalp yetmezliği ve benzeri gibi bazı hastalıklar üzerinden de tansiyon düşüklüğü yaşanabilmektedir.

Yaşam kalitesini artırmak ve doğru hayat tarzı yakalamak tansiyon düşüklüğünün önüne geçebilir. Ancak eğer tansiyon düşüklüğü yaşıyorsanız belirtiler üzerinden ne yapmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tansiyon düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Tansiyon düşüklüğü nedenlerine bağlı olarak pek çok değişik belirti üzerinden kendini gösterir. Özellikle gün içerisinde yapılması gereken işlerin yarım kalmasına sebep olacak duruma gelme potansiyeli oluşturmaktadır. Peki, tansiyon düşüklüğü belirtileri nelerdir?

- Bulanık görme,

- Baş dönmesi,

- Mide bulantısı,

- Kusma,

- Susuzluk hissi,

- Soluk ya da soğuk cilt,

- Hızlı nefes alıp vermeye başlama,

- Kalp atışlarının hızlanması

- Soğuk soğuk terleme,

- Baygınlık geçirme,

- Konsantrasyon eksikliği yaşama,

Bu gibi belirtilerden birkaç tanesi yaşandığında tansiyon düşüklüğünden şüphelenebilirsiniz.

Ani tansiyon düşüşü en tehlikeli durumlardan biridir. Zira gün içerisinde sokakta veya başka bir yerde böyle bir problem ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun temel nedenleri aşırı susuz kalmak, gün içerisinde doğru beslenmemeden ötürü halsiz olma gibi durumlar söz konusudur.

Bazı yaralanmalar ve kanamalar ile beraber genetik sebeplerden dolayı da ani tansiyon düşüşü yaşanabilmektedir. Böyle durumlara karşı yanınızda mutlaka su ve enerji sağlayacak bazı besin kaynaklarını bulundurmanız büyük öneme sahiptir. Ayrıca eğer ani tansiyon düşmesi yaşanıyorsa mümkün olduğu kadar bir kenara oturarak geçmesini beklemek önemlidir.

Kan damarlarının yaptığı basınç nedeniyle tansiyon ortaya çıkar. Bu durum yüksek tansiyon ya da küçük tansiyon şeklinde meydana gelebilmektedir. Duruma bağlı olarak düşük tansiyon konusunda belli başlı bazı nedenler söz konusudur.

- Vücudun susuz kalmış olması,

- Sağlıksız ve yetersiz beslenme,

- Bazı alerjik reaksiyonlar,

- Aşırı yorgunluk,

- Kalp yetmezliği ya da kalp krizi,

- Önemli kan kaybı ya da iç kanamalar,

- Uzun süre yaşanan ishal,

- Yaşlılık,

- Hamilelik,

- Genetik faktörler,

Bu ve benzeri durumlar tansiyon düşüklüğüne sebep olduğu için, mutlaka dikkat ederek gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Tansiyon düşüklüğünü önlemek için neler yapılabilir?

Pek çok farklı sebepten dolayı her birey tansiyon düşüklüğü yaşayabilir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalındığında ele alınması gereken bazı etmenler bulunmaktadır. Özellikle tansiyon düşüklüğüne iyi gelecek yiyecekler tüketmek, ekin çözüm yöntemleri arasında yer almaktadır.

- Tuzlu ayran,

- Havuç suyu,

- Badem sütü,

- Ispanak,

- Uskumru balığı,

- Zencefil,

- Zeynep,

Bu gibi kaynakları tüketerek tansiyon düşüklüğünün önüne geçebilirsiniz.