Futbol severler takımlarında oynayan tüm oyuncular hakkında bilgi sahibi olmak ister. Hatta öyle oyuncular vardır ki geçmişte bir takımda oynamış olsalar bile hala isimlerinden söz ettirmeye devam ederler. Tanju Çolak' da adından oldukça söz ettirmiş olan başarılı bir futbolcu olarak tarihe geçmiştir. Tanju Çolak, birçok takımda aktif olarak futbolcu olarak bulunmuştur. Oldukça büyük başarılara imza atan Tanju Çolak, futbolu bıraktıktan sonra ise teknik direktör olarak çalışmaya devam etmiştir.

Tanju Çolak nereli?

Tanju Çolak, 10 Kasım 1963 doğumludur. Futbol oynamaya oldukça erken bir yaşta başlayan Tanju Çolak kendisini oldukça fazla geliştirme imkanı bulmuştur. Samsun- Türkiye de doğan Tanju Çolak, henüz 10 yaşındayken futbol oynamaya Samsun Yolspor aracılığı ile adım atmıştır. Tanju Çolak denildiği zaman ilk olarak attığı goller ile kazandığı başarılar akla gelmektedir.

Tanju Çolak kaç yaşında?

Şu anda 58 yaşında olan Tanju Çolak Türk eski milli futbolcusudur. Birçok takımda futbolcu olarak görev alarak beraberinde de bir sürü başarıyı getirmiştir. 10 yaşında futbol hayatı ile tanışan Tanju Çolak 1994 yılında henüz 31 yaşlındayken mecburi olarak futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. Böylece 21 yıllık futbol hayatı da son bulmuştur.

Tanju Çolak hangi takımlarda oynadı?

Tanju Çolak, futbol kariyerine oldukça erken bir yaşta başlamıştır. İlk olarak Samsun Yolspor ile başlayan Tanju Çolak sonrasında 1982 tarihinde Samsunspor takımına transfer olmuştur. Sonrasında 5 sene olarak Samsunspor' da oynayan Tanju Çolak, 1987 yılında Galatasaray 'a transfer olmuştur. Yaklaşık olarak 4 yıl kadar bir süre Galatasaray da oynadıktan sonra 1991 yılında Fenerbahçe 'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe de 2 yıl oynadıktan sonra, henüz 3.yılını dolduramadan İstanbulspor'a transfer olmuştur.

Ancak en kısa süren İstanbulspor da geçen vakit olmuştur. İstanbulspor da kısa bir süre oynadıktan sonra mecburi olarak görevine son verilmiştir. Bir daha da futbola geri dönmemiştir.

Tanju Çolak, eski bir futbolcu olarak bilinse de şimdi yaptığı iş de futboldan çok uzak sayılabilecek bir iş değildir. Oldukça başarılı bir futbol kariyerine sahip olan Tanju Çolak'ın futbol kariyerinin aniden bitmesi sonrasında tekrar futbolcu olarak sahalara dönmeyi tercih etmemiştir. Onun yerine teknik direktörlük yapmayı tercih etmiştir. Tanju Çolak'ın en son olarak Adana Demirspor ile anlaştığı bilinmektedir. Aynı zamanda takımda sportif teknik direktör olarak çalışacağı da bilinmektedir.

Teknik direktör olarak çalışmakta olan Tanju Çolak'ın ne kadar maaş aldığına dair net bir ücret vermek doğru olmaz. Ancak aynı zamanda köşe yazarlığı da yaptığı bilinmektedir. Bir dönem kendi menajerlik bürosunu kurarak menajer olarak çalışması da yaptığı işler arasında sayılabilir.

Tanju Çolak başarıları nelerdir?

Tanju Çolak, Türk futbol tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olarak kayıtlara geçmiştir. Futbol kariyeri boyunca 335 gol atan Tanju Çolak, Türk tarihinin gelmiş geçmiş en fazla gol atan futbolcusu olarak bilinmektedir. Attığı gol sayıları ile ilgili olarak birçok rekora da imza atmıştır. Bu rekorlardan birisi, Süper Lig' de bir sezonda atılan en çok gole sahip olma rekoru olarak ifade edilebilir. Süper Lig içerisinde bir sezonda tam 39 gol ile rekor kırmıştır.

Diğer bir rekoru ise, Süper Lig'de bir maçta atılan en fazla gol rekoru olarak söylenebilir. Süper Lig'de gerçekleşen bir maçta 6 gol atmıştır. Aynı zamanda da Süper Lig de 240 gol atarak en fazla gol atan oyuncu unvanını da almıştır.