Taner Taşkın: Turu kesin geçtik' diyemeyiz

TFF 2'nci Lig Play-Off mücadelesinde Tuzlaspor'u eleyip yarı finalde Fatih Karagümrük'le eşleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta evinde rakibini 1-0 yenerek büyük avantajın sahibi oldu. Sahasında oynadığı maçta 72'nci dakikada kaleci Yusuf'un direkt kırmızı kart görmesiyle son 18 dakika 1 kişi eksik mücadele eden Manisa ekibi her şeye rağmen 89'uncu dakikada Erhan'ın golüyle kazanmayı başarıp 21 Mayıs Salı günü Vefa Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi final kapısını araladı.

Manisa BŞB Teknik Direktörü Taner Taşkın, Karagümrük önünde zorluk seviyesi son derece yüksek bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Son dakikada attığımız gol elbette bizi çok mutlu etti. Fakat ayaklarımız yere sağlam basacak. Asla rehavete kapılmayacağız. 'Turu kesin geçtik' diyemeyiz. İstanbul'daki maç da oldukça zorlu geçecek. Hedefimiz önce finali garantilemek. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğimize şüphem yok" dedi.

Manisa rakibini elerse Sakaryaspor-Sarıyer eşleşmesinden gelecek takımla final oynayacak. Sakarya, ilk maçı 4-0 kazanıp büyük avantaj elde etti.