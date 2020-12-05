Taner Taşkın: Sahada coşkulu bir takım vardı

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor, İstanbulspor karşısında 2-0 kazanarak 3 puana uzandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "2 haftadır mağlup oluyorduk ve puan alamamıştık. Ümraniyespor maçında berabere kalmıştık. Bunun verdiği bir stres vardı takımda. İstanbulspor’u çok iyi analiz etmiştik ve antrenmanda iyi çalışmıştık. Bugün sahadaki arkadaşlar bu analizi iyi uyguladı ve her şeylerini ortaya koydu. Sahada coşkusu artmış, isteği ve arzusu tavan yapmış bir takım vardı. Biz Tuzlaspor olarak bu kompakt oyunu oynamaya devam edeceğiz ve inşallah layık olduğumuz yerde olacağız. Oyuncu grubuna teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.