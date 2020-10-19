Taner Taşkın: Maçı çevireceğimize son derece inançlıydık

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor'a konuk olan Tuzlaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve zirve iddiasını sürdürdü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi rakiplerinin dört haftadır kazanamaması nedeniyle stres altında olacağını tahmin ettiklerini aktaran Taşkın, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi oynarken basit bir gol yedik. Devre arasında gerekli hamleleri yaptık. İkinci devre maçı çevireceğimize son derece inançlıydık. İkinci devre sahada daha coşkulu oynayan bir takımımız vardı ve karşılamada 2-1 galip geldik." diye konuştu.

Taşkın, maçın içerisinde hakemin vermediği birçok kararın olduğunu ifade ederek, "Biz oyunu soğutmak için yerlerde yatmadık ama Bolusporlu oyuncular gerçekten bunu çok fazla yaptılar. Maçın içerisinde galip duruma geçtiğimizde bile maçı soğutmadık. Bugün net bir şekilde galibiyeti hak eden taraftık." şeklinde görüş belirtti.