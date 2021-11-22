Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Altaş Denizlispor ’a konuk olan Ankara Keçiörengücü, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını dile getirdi.

Galibiyeti hak etmelerine rağmen 3 puanı kazanamadıklarını ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Tabii maçın kırılma anları vardı. Biz öne geçtikten sonra yüzde 100, iki üç net pozisyonu değerlendirseydik rakibin direncini kırabilirdik. Bugün oyuncularım gerçekten deplasmanda oynaması gerektiği gibi oynayarak pozisyonlara girdi. Futbol bu, hemen cezayı kesiyor. Bir anda atamayana atarlar oluyor. Bence biz maçı ilk yediğimiz golde kaybettik, ikincide değil. Çünkü oyunu tutmuşken, iyiyken, girmiş olduğumuz pozisyonlar varken ilk golü yememiz oyuncularımı hayal kırıklığına uğrattı. Belki bugün kaybettik ama futbol olarak kaybettiğimizi düşünmüyorum, skor olarak kaybettik. İnşallah bunun telafisi olacaktır." (AA)