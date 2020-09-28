Taner Taşkın: Emin adımlarla hedefimize gidiyoruz

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Menemenspor'a konuk olan Tuzlaspor, sahadan 5-2 galip ayrıldı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, 5 gollü farklı bir galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını ancak yedikleri 2 gol için de üzgün olduklarını dile getirdi ve ekledi:

"Genel olarak takımdaşlığımız iyi ve oyunun belli bölümlerini parça parça iyi oynuyoruz. Bugün de yediğimiz golden sonra hemen reaksiyon vermemiz bizim maçı çevirmemize ve bu farklı galibiyeti almamıza önemli faktör oldu. Önümüzdeki haftadan sonra verilecek olan milli maç arası da bize yarayacak diye düşünüyorum. 1 ay içinde kurulan bir takımımız var. Fiziksel ve mental olarak bir seviyeye gelmek biraz zaman alacak. Oyuncularımdan son derece memnunum. Rakibimiz de bugün son derece dirençli bir oyun sergiledi. Maçtan önce böyle farklı bir galibiyet alacağımızı düşünemezdik. Tuzlaspor olarak emin adımlarla hedefimize doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ligde pozitif ,dinamik bir futbol oynayan ve her kesimin sempatisini kazanan bir Tuzlaspor için mücadele vereceğiz"