Taner Taşkın: “Bizim için her puan altın değerindeydi”

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup eden Ankara Keçiörengücü’nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Taner Taşkın şunları dedi:

“Bizim için final havasında geçen bir maçtı. Çok zorlu maçlar oynadık. Bizim için her puan altın değerindeydi. Bugün de yenip rahatlamak istiyorduk. Bugün aldığımız sonuçlara göre de Allah’ın izniyle büyük ölçüde kurtarmış durumdayız. 4 puanla devraldığımız takımımızı şu anda 47 puanla yukarıya taşıyabildik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kalan iki maçımızı da kendi camiamıza yakışır şekilde oynamak istiyoruz.”

ANKARA (İHA)