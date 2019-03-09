Taner Öcal: “Oyun anlamında çok kötüydük”

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında ağırladığı rakibi Afjet Afyonspor karşısında 4-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, genç çocuklarla mücadele ettiklerini ve futbolcuların çok yorulduklarını belirterek, “Yaklaşık 12-13 maçtır buradayım. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Çocuklar mental olarak çok yoruldular. Çok büyük bir yükün altındalar. Bunu kaldırıp kaldıramama konusunda tereddütlüydük. Çünkü tecrübesiz çocuklar. Aslına maça fena başlamadık ama işte tecrübesizlik var. Bir top kaptırıyoruz oyun kurarken ve hemen penaltı yaptırıyoruz. Sonra kendi kalemize atıyoruz 2-0. Sonra dengelemeye çalışıyoruz. Oyun anlamında bir defa çok kötüydük. Hafta içinde merkez ve kenar hücumlar konusunda çok çalıştık ama işte çocuklara da bir suç bulamıyorum. Çok yoruldular ve bu yükün altında çok ezildiler. Bu durum futbola da yansıyor. Bu ağır misyonu çocuklara yüklemekte bence vicdansızlık. Ne diyebilirim ki sözün bittiği yer" dedi.

“126 profesyonel takım arasında tek transfer açamayan biziz”

“Her zaman söylüyorum. Sonuç odaklı olmasa bile ben bu çocuklarla gurur duyuyorum” diyen Öcal, şunları söyledi:

"Karabüklülerin de gurur duyduğunu biliyorum. Bütün Türkiye'nin gurur duyduğunu biliyorum. Maalesef 126 profesyonel takım arasında tek transferini açamayan biz varız. Bizler buraya transfer açılacak diye geldik ama açılmadı. Bu çocukları bırakıp gitmeye de bizim vicdanımız el vermedi. Başkanla oturup konuşacağız. Nasıl bir plan ve program çizilir ben bilmiyorum ama sıcağı sıcağına da net bir şeyler konuşmak istemiyorum. Şunu biliyorum ki kalecisinden 25. futbolcusuna kadar burada karakter göstererek, sahada içerisinde dik durarak Karabük'ü temsil etmeye çalışan genç çocukları tebrik ediyor hepsini alınlarından öpüyorum.”