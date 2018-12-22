Taner Öcal: Kardemir Karabükspor gibi takımlar kolay oluşmuyor

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, 6-1 mağlup oldukları Gazişehir Gaziantep maçının ardından açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2018, Cumartesi 19:25
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Taner Öcal: Kardemir Karabükspor gibi takımlar kolay oluşmuyor

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında son sıraya demir atan Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep'e 6-1 mağlup oldu.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Açıkçası bize düştü gözüyle bakıyorlar. Son 3 maçı program yapan arkadaşlar izlesin. Ligin ilk 5 takımına değil altta neler olduğuna baksınlar. Bizi gözlerinde düşürdüler. Adaletli düdük çalsınlar. Ben kariyer peşinde değilim. Son 3 maçımıza baksınlar. Hepsinde bazı değerlendirilmesi gereken şeyler var. Gazişehir'e bir şey söylemiyorum çünkü hak ederek kazandılar. Ama biz 17-18 yaşındaki çocuklarla mücadele ediyoruz. Son 3 maçtır da iyi oynuyoruz, üstüne koyarak gidiyoruz. Bizim hedefimiz çocuklara bir şeyler katmak. Herkes biraz vicdanlı davranmalı. Kardemir Karabükspor gibi takımlar kolay oluşmuyor. Her takımın sıkıntılı dönemleri olabilir. Biz de ümit ediyorum ki, bu süreci atlatacağız. Gazişehir'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu

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