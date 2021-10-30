Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre, Almanya’nın Esslingen şehrinde yaklaşık 150 sporcunun yer aldığı turnuvanın flöre branşında mücadele eden milli eskrimci Tan Sezer, yarı finalde Hollandalı Michael Dijkstra ile karşılaştı.

Rakibine 15-9 mağlup olan Tan Sezer, organizasyonu 3’üncü sırada tamamlayarak bronz madalya aldı.

Aynı turnuvada piste çıkan Kayhan Sırmacı 6’ncı, Poyraz Ege İlman 8’inci, Baran Çobanoğlu 19’uncu, Batuhan Mazlumoğlu 62’nci, Emre Akıalp 68’inci, Ekin Deniz Erol 104’üncü, Hikmet Deniz Yıldız 116’ncı, Ege Özdemir 125’inci ve Burak Alp Ersoy 128’inci oldu.

Organizasyon, yıldız erkekler flörede takım müsabakaları ile yarın devam edecek.

Öte yandan Almanya’nın Tauberbischofsheim kasabasında yıldız kızlar flörede mücadele eden Alisa İsbir 9’uncu, Fatima Zehra Anbarlılar 39’uncu, Almıla Birçe Durukan 43’üncü, Pınar Gönenç 53’üncü, Elif Su Ay 68’inci, Zeynep Tuana Arslan 77’nci, Azra Arıkan 79’uncu, Ada Arıkan 81’inci, Ezgi Orakçı 86’ncı, Şevval Pelin Cantenar 92’nci, Neziha Aslı Aksoy 94’üncü, Elif Naz Hayber 107’nci, Filiz Ece Erdoğan 115’inci, Bahar Deniz Acar 127’nci, Beril Turhanlar 135’inci ve Duru Hayber 150’nci sırayı elde etti.

AA