Türkiye Kupası son 16 rövanş mücadelesinde Göztepe ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla ilk maçı 4-3 kazanan Antalyaspor, çeyrek finale yükseldi Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maça kazanmak için çıktıklarını ve turu geçmeyi başardıklarını belirterek, "Tur mu, lig mi diye bir soru olsa ’lig’ derdim. Bu maçtan turu geçerek ayrılmak güzel." diye konuştu.

Ligin en fazla gol yiyen takımlarından biri olduklarını ve defansif anlamda zaaflarının olduğunu anlatan Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"Turu geçmeyi başardığımız için sevinçliyim. Göztepe’ye yeni stadı için hayırlı olsun diyorum, umarım ligi de iyi yerlerde bitirirler. Göztepe taraftarına da göstermiş oldukları sevgi ve alkıştan dolayı teşekkür ediyorum. Turu geçmek bize moral olarak avantaj sağladı. İlk hedefimiz ligde devam etmek, ikinci hedefimiz ise kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek."

'Jahovic'i elbette isteriz'

Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic'le görüşmelerin devam ettiğini belirten Tuna, "Jahovic ile Göztepe'de de çalışmıştım. Elbette isteriz. Şu an ne aşamada bilmiyorum ama görüşmeler devam ediyor. Olumlu ya da olumsuz bu gece ya da yarın ortaya çıkacağını düşünüyorum" dedi.