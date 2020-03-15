Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor son 7 maçında yenilmedi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmayı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna'nın göreve başlamasının ardından ikinci yarıda oynadığı 8 maçta 1 mağlubiyet, 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanla döndü. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, haftayı 27 puanla 12'nci sırada tamamladı. Devre arasında teknik direktör Tamer Tuna'nın göreve başlamasının ardından Podolski, Sinan Gümüş, Kudryashov, Ndinga, Veysel Sarı gibi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı beyazlılar, ligde yükselişe geçti.

Tamer Tuna yönetiminde oynadığı maçlarda 18'inci haftada Göztepe'ye yenilen kırmızı beyazlılar, sonraki 7 haftada kaybetmedi. Fraport TAV Antalyaspor, ligin 19'uncu haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-0 yendi. 20'nci hafta İttifak Holding Konyaspor ile sahasında 0-0, 21'inci hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2-2 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 22'nci haftayı sahasında Kasımpaşa galibiyetiyle tamamladı. 23'üncü hafta karşılaşmasında da BTC Turk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen kırmızı beyazlılar, 24'üncü hafta sahasında Fenerbahçe ile 2-2, 25'inci hafta ise Gençlerbirliği ile deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı beyazlılar, Tamer Tuna yönetimindeki maçlarda 1 mağlubiyet, 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Ligde oynadığı son 7 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, 26'ncı haftada pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

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