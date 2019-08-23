Tamer Tuna: Oyuncuyu değiştiremeyeceğimize göre oyunu değiştirebiliriz

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a karşı istediklerini yapmakta zorlandıklarını belirten Tuna, "Hafta boyunca Beşiktaş'a çalıştık ama istediklerimizi yapamadık. Boş alanlar bırakan Beşiktaş'a karşı etkili olamadık. Tam içeri girecekken golü yedik. İki gol de maalesef kendi hatalarımızdan kaynaklandı. Beşiktaş da taraftarıyla birlikte kazandı" dedi.

Oyun sistemlerinde değişime gideceklerini aktaran teknik adam, "Bu oyuna karşı gerçekleştiremediklerimiz için üzgünüm. Oldukça eksiğiz. Oyunculara takıldığımız maçlar bize dezavantaj oluşturuyor. Oyuncuyu değiştiremeyeceğimize göre oyunu değiştirebiliriz. Bunu da değiştireceğiz" dedi.