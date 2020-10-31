Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. 44 yaşındaki teknik direktör Bordo-Mavili takım taraftarları tarafından araştırılıyor. Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Tamer Tuna bir dönem Trabzonspor forması da giymişti. Peki, Tamer Tuna kimdir? İşte Tamer Tuna hakkında bilinmeyen detaylar...

TAMER TUNA KİMDİR?

Tamer Tuna 1 Temmuz 1976 Hanak'da doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 1994 yılında profesyonel geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alında. Sezon öncesi hazırlık kampından sonra henüz as takım için hazır bulunmadı ve oyun tecrübesi edinebilmesi için bir sezonluğuna Petrolofisi'ne kiralandı. Sezon sonu Galatasaray'a geri döndü; fakat yine yeterli bulunmadı ve neticesinde 1995-96 sezonunun başında Denizlispor'a transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Bursaspor, Samsunspor, Gaziantepspor, İstanbulspor formaları giydi.

19 kez millî takımlara çağrılan Tamer Tuna, 17 Türkiye U-21 ve 1 kez de Türkiye A Millî Takım forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giymiştır.

Futbola vedasindan sonra teknik direktörlük yapmaya karar vermiştir ve ilk antrenörlük deneyimini 2010-11 sezonunda Çanakkale Dardanelspor altyapı antrenörlüğü yaparak edindi. Mayıs 2011 tarihinde Çanakkale Dardanelspor teknik direktörlüğüne getirildi. 2013-15 yılları arasında Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak, Gaziantepspor ve Sivasspor'da görev almıştır.

2015 yılında ise Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da görev yapmıştı.



