Tamer Tuna, eski bir Türk futbolcudur. Milli takım'da da oynamıştır. Şu an teknik direktörlük kariyerine devam etmektedir.

Tamer Tuna kimdir? Tamer Tuna hakkında kısa bilgiler

Tamer Tuna, aktif futbol kariyerine son vermiş bulunuyor. Bunun yanında, teknik direktörlük ile futbol sektöründe çalışmaya devam ediyor.

Tamer Tuna Hakkında Özet Bilgiler ve Analizi

Doğum tarihi ne zamandır? 1 Temmuz 1976

Doğum yeri neresidir? Ardahan

Kaç yaşındadır? 44 (2020 tarihinde)

Boyu ne kadardır? 1, 78 boyundadır

Uyruğu neresidir? Türkiye

Hangi mevkide oynamaktadır? Orta Saha / Orta Saha Sağ

Yan mevki olarak hangi mevkide oynuyor? Sağ Bek

Hangi ayağını iyi kullanmakta? Sağ ayak

Piyasa değeri en yüksek ne kadar oldu? Güncel piyasa değeri şu anda bulunmuyor. Bugüne kadarki en yüksek değeri ise 2 milyon Euro idi. Bu değere 4 Ekim 2004 tarihinde ulaşmıştı.

Tamer Tuna nerelidir?

Tuna, Ardahan ilinde dünyaya gelmiştir. Aile Ardahan’da Hanak ilçesinde ikamet etmekteydi.

Tamer Tuna kaç yaşında?

Eski futbolcu Tamer Tuna 2021 itibariyle 45 yaşına gelmiş bulunuyor.

Tamer Tuna hangi takımlarda oynadı?

Tamer Tuna daha önce pek çok farklı takımda oynadı. Forma giydiği takımlardan bazılarına kiralık olarak gitmişti.

Tamer Tuna’nın Oynadığı Takımların Listesi:

Altyapı takımları

Galatasaray (1985 – 1994 )

Tuna, alt yapı kariyerine Galatasaray ile başladı. Burada dokuz sene boyunca forma terletti, 1994 senesinde sözleşmesi imzalandı.

Profesyonel kariyerine bir bakış

Galatasaray (1994 – 1995)

Sözleşmesi imzalanan Tamer Tuna, Galatasaray’da profesyonel olarak futbol oynamaya başladı. Fakat bu süre zarfında Galatasaray forması ile hiç maça çıkmadı. Takımı, onu bir seneliğine kiralık gönderdi.

Petrolofisi (Kiralık / 1994 – 1995)

Galatasaray, oyuncuyu Petrolofisi takımına kiralık vermişti. Tuna burada bir sene içinde 12 maça çıktı. 1 gol attı. Daha sonra kiralık süresi bitti, ardından Galatasaray’la da sözleşmeleri son buldu. Tuna transfer sürecine girdi.

Denizlispor (1995 – 1997)

Burada iki sene boyunca forma terletti. 63 kez maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

Çanakkale Dardenelspor (1997 – 1999)

97 yılında yeniden transfer edildi. Çanakkale Dardenelspor oyuncuyu aldı ve burada 55 maça çıktı. Toplamda 3 gol attı.

Trabzonspor (1999 – 2001)

Sonraki durağı ise Trabzonspor oldu. Burada da iki sene boyunca 60 maça çıktı. 8 adet gol kaydetmeyi başardı.

Beşiktaş (2001 – 2003)

Trabzonspor’dan sonra, Beşiktaş yetenekli oyuncuyu kadroya dahil etti. Burada 27 kez forma giydi. Hiç gol kaydetmedi.

Samsunspor (2004 – 2006)

Tuna burada 35 maçta 4 gol attı.

Beypazarı Şekerspor (2006)

Bu takımda 7 kez forma giydi.

Gaziantepspor (2006 – 2007)

Burada sadece bir kez maça çıkma imkanı buldu.

İstanbulspor (2007 – 2008)

Burada 20 maçta 4 gol attı.

Çanakkale Dardenelspor (2008 – 2010)

6 maça çıktı, hiç golü bulunmuyor.

Mili Takım deneyimleri

Türkiye U21 (2011-2013)

Türkiye Milli Takımı (1998 – 2000)

Tamer Tuna’nın teknik direktörlük kariyeri

Tuna sırasıyla şu takımlar ile çalıştı ve teknik adamlık yaptı:

2011 ve 2013 yılları arasında: Çanakkale Dardenelspor

2017 – 2018 yılları arasında: Göztepe

2018: Sivasspor

2019: Göztepe

2020: Antalyaspor