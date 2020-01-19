Süper Lig'in 18’inci haftasında Göztepe deplasmanda Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımın lige tam hazır olmadığını söyledi.

Maçtan sonrası açıklama yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, birçok şeyi değiştirmek için takımda görev aldığını belirterek, hem oyunda, hem oyuncularda değişikliğe gittiklerini söyledi. Kısa olan kamp döneminde bu anlamda önemli adımlar attıklarını ifade eden Tamer Tuna, “İki hazırlık maçının ardından, 3 gün önce Göztepe ile oynadığımız kupa maçının birçok şeyin başlangıcı olması gerekiyordu. Takım fiziksel ve psikolojik olarak lige tam olarak hazır olmasa da ilk yarıdaki o kırılgan, esnek golü yedikten sonraki teslim oluş ve oyunda isyan etmeme güdüsünü ortadan kaldırdık. Tabii ki ilk golü yedikten ve 10 kişi kaldıktan sonraki sıkıntımız maalesef yine eski hafızamıza döndürdü" dedi."

"KALAN MAÇLARDA TÜM GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Bugün yaşananların Antalyaspor'un bu durumda oluşuna sebep olan faktörler olduğuna işaret eden Tamer Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tabi düzelttiğimiz ve geri döndürdüğümüz birçok özelliğimiz var. Oyuncularımızın ve kendimizin bu durumu iyi değerlendirip önümüzdeki süreçte oyun, disiplin anlayışında da birçok şeyi değiştirmek zorundayız. Tabii ki teslim oluş bazı anlarda oldu ama bundan sonraki maçlarda bu teslimiyeti yaşamayacağız. Kalan 16 maçta tüm mücadelemizi, gücümüzü ortaya koyacağız."