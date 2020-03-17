Tamer Tuna ile Antalyaspor 4.sırada

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna ile başlayan Antalyaspor, geride kalan 9 haftada 4 galibiyet 4 beraberlik 1 yenilgi aldı ve 16 puan topladı. Antalyaspor böylece 2020 yılı içinde en çok puan toplayan 4. takım oldu. Antalyaspor ligin ilk yarısını 14 puanla 16.sırada tamamlamıştı.

18.hafta ile 26.hafta arası Süper Lig Puan Durumu

Antalyaspor sezonun ikinci yarısında 16 puan toplarken sadece 23 puan alan Galatasaray, 21 puan alan Trabzonspor ve 20 puan alan M. Başakşehir'in gerisinde kaldı. Beşiktaş ve Alanyaspor 14'er puan toplarken Fenerbahçe'nin 9 puanla 14.sırada kaldığı gözleniyor









İlk 17 haftada 14 puan

Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, yarım devrelik performansı ile ilk yarıda 17 haftada toplanan puanı geçti. İlk yarıyı 17 maçta 14 puanla geçen Antalyaspor ikinci yarıda 9 maçta 16 puan aldı. Antalyaspor aynı rakiplerle ilk 9 haftada ise 11 puan toplamıştı. Antalyaspor bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale çıkmayı başardı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







