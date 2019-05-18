Tamer Tuna: ‘Göztepe 11 kişi çıksın yeter’

Düşme hattının 1 puan üstünde son 2 haftaya giren Göztepe de en az Bursaspor kadar iddialı. Sarı-Kırmızılılar’da Nabil Ghilas, Adama Traore, Kadu, Fausto Grillo, Hakan Cinemre ve Kerem Atakan Kesgin sakatlıklarından dolayı oynamayacak. Wallace Reis cezalı. Yasin Öztekin ve Jerome ise yetiştirilmeye çalışılıyor. Eksikler çok olmasına rağmen teknik direktör Tamer Tuna takımına güveniyor.

Son 3 haftada 7 puan kazanan İzmir ekibinin başarılı hocası, “Hayati önem taşıyan, belki de sezonun maçına çıkacağız. Kesinlikle mazarete yer yok. Göztepe 11 kişi çıksın yeter. Zor bir deplasman, bunu herkes biliyor. Ancak elimizden geleni ortaya koyacağız. 90 dakika boyunca galibiyet için savaşacağız ve inanıyorum ki 3 puanla döneceğiz” dedi.