Tamer Tuna geldi, Antalyaspor uçtu
Devre arasında teknik direktör Tamer Tuna’nın göreve başlamasının ardından Podolski, Sinan Gümüş, Kudryashov, Ndinga, Veysel Sarı gibi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Akdeniz ekibi, ligde yükselişe geçti.
Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor’u 1-0 yenerek 3 puan kazanmanın sevincini yaşadı. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Kırmızı-Beyazlılar, haftayı 30 puanla tamamladı. Devre arasında teknik direktör Tamer Tuna’nın göreve başlamasının ardından Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Kudryashov, Ndinga, Veysel Sarı gibi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Akdeniz ekibi, ligde yükselişe geçti.
Tamer Tuna yönetiminde oynadığı maçlarda 18’inci haftada Göztepe’ye yenilen Kırmızı-Beyazlılar, sonraki 7 haftada kaybetmedi. Akrepler, Tamer Tuna yönetimindeki maçlarda 1 mağlubiyet, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Ligde oynadığı son 8 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, 27’nci hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak.