Tamer Tuna: Biz beraberliğe üzülen bir takımız normalde

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Antalyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna Gaziantep’e mutlak puan parolasıyla geldiklerini ifade etti.

Takımın ortaya koyduğu oyundan ve azminden memnun olduğunu dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Buraya kazanamadığımızda en azından kaybetmemek üzere geldik. Biz beraberliğe üzülen bir takımız normalde. Son haftalarda bir maç dışında takımımız üst düzey bir futbol oynadı. Yenilmezlik serimizi 10 maçtan 11 maça çıkardık. Oyuncularımız adına çok güzel bir şey. Onların bu duyguyu yaşamasını istiyordum çünkü. İlk yarı karşılıklı dengeli bir oyun vardı. Ama onlara net bir pozisyon vermedik. İkinci yarı 10 kişi kalınca oyunu daha domine ettik. Takımın oyunundan ve disiplininden memnunum."