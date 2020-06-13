Süper Lig'de Corona virüs arasından sonra Beşiktaş ilk maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Seyircisiz oynanan maçta Siyah Beyazlılar ilk yarıda rakibinin attığı gollerle resmen yıkıldı. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, 2. yarıda rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen bitiricilik konusunda başarılı olamayınca sahadan 2-1'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ara sonrasi önemli bir galibiyetle geri dönüş yapan Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ise önemli açıklamalarda bulundu.





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İşte Tamer Tuna'nın maç sonu açıklamaları:

"Beşiktaş'a karşı kazandık. Geçen sene burada daha iyi oynadık ama kaybettik. 35'e kadar Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu. Tabii ki ikinci yarı Beşiktaş etkisi olacaktı. 2-0 avantajı bizdeydi, takım savunmasında iyiydik. Üç ay sonra burada kazanarak önemliydi."

"Geldiğimizde bu takım küme düşme hattında, kırmızı bölgedeydi. Böyle bir dönüş bizim için çok güzel oldu. Bize katkı veren ailelerimize, başkana teşekkür ederiz. İyi oynayıp kaybedebilirdik ama 35'e kadar tüm düşündüklerimizi yaptık. Topa sahip olma yüzdemiz düşüktü"

"Sergen Yalçın'a ya da Beşiktaş'a karşı özel bir motivasyon, bir hırsı yok. Daha önce bunu Şenol Güneş'e karşı da söylediler. Benim öyle düşüncelerim yok. Sergen Yalçın'a da başarılar dilerim."