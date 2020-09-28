Tamer Tuna: 3 maçta 7 puan çok güzel

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenlendi. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Rakiplerinin ilk yarıda maça hiç oynamadığı bir sistemle başladığını aktaran Tuna, "3 maçta 7 puan çok güzel. Bugün ortaya çıkan sonuç, takımımızın ortaya koyduğu yenilmezlik serisi, kazanma olgusu, takım disiplini, az pozisyonla maçı bitirmek gibi özellikler bize kazanma alışkanlığını sağladı. Takımımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün de 1-0 üzerine çıkabilirdik. İlk yarıda rakip hiç oynamadığı sistemle maça çıktı. Buna rağmen en iyi özelliklerimizi ortaya koyduğumuz maçtı" diye konuştu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Takımda tecrübeli ve genç futbolcularla sahadaki mücadeleyi sürdürdüklerine dikkat çeken Tuna, "Kazandığımız için çok mutluyum. 3 maçta 7 puan önemli. Bu puanla önemli görülmese de ayın 20'sinden sonra 21 günde oynanacak 6 maçta ve sonrasındaki sık oynanacak maçlarda kaybedilebilecek puanlar düşünüldüğünde ilk 3 haftada 7 puana ulaşmak çok mutlu etti. Lig sonunda nerede olacağımızla ilgili hedefimiz, her hafta maçı kazanabilecek takım oluşturmak. Hafta hafta kazanmak istiyoruz" dedi.