Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor’un teknik direktörü Tamer Tuna, yarım saat 10 kişi mücadele eden rakiplerine 1-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Tuna, Antalya Stadı’nda oynanan "Antalya derbisi"nin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarı rakibe pozisyon vermediklerini, ancak duran top organizasyonu sonrası son dakika golüyle sahadan yenik ayrıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu çevirebilir miydik, avantajlı skor elde edebilir miydik? Bunu yapabilecek beceriye sahiptik ama ortaya koyamadık. Son dakikada yediğimiz gol, iki stoperin arasından çıkıp Fernandes’in vurması, maçtaki bizim açımızdan en olumsuz durumdu. Kupa maçının ikinci ayağına kadar ligdeki konumumuzu rahatlatıp o maçı orada kazanıp finale kalmak istiyoruz. İki ayaklı maçlarda 1-0 kaybetmek dezavantaj gibi gözükse de mücadelemiz sürecek."