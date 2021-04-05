Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası için Moskova’ya giden, başkan Taşpınar, asbaşkan Bekir Altan, genel sekreter Fahrettin Yıldız, kadın milli takım teknik direktörü Mustafa Doğan, erkek milli takım teknik direktörü Raif Özel’in de bulunduğu heyet, Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçisi Samsar’a milli takım forması hediye eden Taşpınar, kendisini Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası’na davet etti.

Büyükelçi Samsar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk sporunun günden güne yeni başarılara imza attığını ve bundan mutluluk duyduklarını aktardı.

Moskova’da dün başlayan Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası, 11 Nisan’da sona erecek. (AA)