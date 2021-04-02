Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Moskova'da 11 Nisan'a kadar sürecek Büyükler Avrupa Şampiyonası öncesi beklentilerini dile getirdi.

Turnuvanın olimpiyat seçme niteliği taşıdığını belirten Başkan Taşpınar, "Olimpiyatlar için altın puan veren bu Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını çok uzun zamandır sürdürüyoruz. Çünkü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu turnuva iki sefer ertelendi. Olimpiyatların düzenleneceğinin açıklanmasının ardından, şampiyonanın da yapılma mecburiyeti doğdu. Şu anda Moskova'dayız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, yarışmaya hazır vaziyette bekliyoruz." dedi.

Bazı sporcuların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle hazırlık sürecinin çok zor geçtiğini anlatan Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırlıklar yapılırken pandemi nedeniyle bazı kamplarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Bir haltercinin 10-15 gün çalışmaması, müthiş derecede gerilemesi demek. Eski formu yakalamak uzun süreç alıyor. Eski formunu yakalaması da yetmiyor, bir de yarışacak ve madalya alacak. Olimpiyat seçmesi olunca madalya alması da yetmiyor. Çok iyi bir kaldırış yapmalı ki yüksek puan alsın. O bakımdan zorlu bir süreç yaşadık ama ümitliyiz. Bizim 4 olimpiyat kotası hakkımız var ve 3'ünü alırız diye düşünüyoruz. Rabbim nasip eder inşallah. Çocukların morali yüksek. Formlarını da yakaladılar."

Her şeyin normal gitmesi durumunda Moskova'dan önemli bir başarıyla dönmeyi beklediklerini vurgulayan Taşpınar, "Bu, takım sporlarına benzemiyor. Sporcu psikolojisi farklı. Sahneye çıkıp, tek başına yarışıyorlar. En ufak bir hata, en ufak bir sakatlık çok şeye mal olabilir. İnşallah önemli bir başarıyla döneriz." ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda madalya ve kota alacağımızdan ümitliyiz"

Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmanın önemli olduğunu aktaran Başkan Taşpınar, "Ancak olimpiyata kotası alabilecek sporcuların durumu daha önemli. Çünkü 4 yıl çalışıyorsunuz ve bu emeğin vitrini, göstergesi olimpiyatlar. Moskova'ya tam takım 10 erkek ve 10 kadın sporcumuzla geldik. Çok sayıda madalya ve kota alacağımızdan ümitliyiz." açıklamasında bulundu.

Taşpınar, Tokyo Olimpiyatları için kotaya yakın olan milli sporcularla ilgili, şu bilgileri paylaştı:

"Sporcularımızdan dünya şampiyonumuz Şaziye Erdoğan'ın kota alacağını düşünüyoruz, Nida Karasakal da madalya alabilir. Şaziye'nin madalya alması, kota alması anlamına geliyor. Olimpiyatlara yönelik ondan beklentimiz var. Sümeyye Kentli ve Caner Toptaş madalya alır. Ferdi Hardal'dan birincilik bekliyoruz ve bir aksilik olmazsa kota alma durumu da var. Daniyar İsmayilov ile aynı kiloda olduğu için hocalarımız Furkan Özbek'i bir alt kiloya düşürdü. Furkan'ın da madalya alma ihtimali yüksek ve kota da alabilir. Dördüncü gün de Nuray Levent madalya alabilir. Aynı gün 73 kiloda Daniyar İsmayilov var. Bir aksilik olmazsa onun kota almasını bekliyoruz. Batuhan Yüksel'den madalya bekliyoruz. Batuhan da Daniyar ile çekişir. Durumu çok iyi. Yine Berfin Altuğ, Dilara Uçan, Rabia Kaya ve Tuğçe Boynueğri'den madalya beklentimiz var. Şampiyonanın son günü Melike Günal yarışacak. Melike'den madalya ve olimpiyat kotası beklentimiz var. Çok hırslı. Hiç evine gitmeden 6 ay kampta çalıştı."

Akkuş'un EWF başkanı seçilmesi

Tamer Taşpınar, Hasan Akkuş'un Avrupa Halter Federasyonu (EWF) başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Akkuş'un kendisinden önceki federasyon başkanı olduğun hatırlatan Taşpınar, "Biz görevi ondan devraldık. EWF'de görevleri vardı. Yıllardır genel sekreter olarak devam ediyordu. Çok yetkili ve sevilen birisiydi. Tabii ki uzayan kol bizden olsun. Ülkemizden birisinin başkan seçilmesi mutluluk verici." diye konuştu.

Uluslararası kurullarda çok sayıda Türk spor adamının bulunması gerektiğine dikkati çeken Taşpınar, "Bütün branşlarda böyle olmalı. Çünkü yurt dışında temsil edildiğiniz zaman, orada bir söz hakkınız var demektir. Hele bir de bu başkanlık olursa, en güzeli. Halterde böyle bir fırsatı yakaladık. Hepimiz için bir şanstır bu. İnşallah başarılı bir süreç yaşayacak. Ayrıca halterde kıta başkanları, otomatikman dünya federasyonunun yönetim kurulu üyesi oluyor. O bakımdan Türkiye için ayrıca güzel bir durum." diyerek sözlerini tamamladı.

AA