Tamer Güney kimdir? Tamer Güney kaç yaşında, neden vefat etti?

Teknik direktör Tamer Güney, 84 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Gaziantepspor’da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tamer Güney’in yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun yıllar TFF’de önemli görevler üstlenen Güney’in ailesi ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Tamer Güney kimdir?

Tamer Güney, 6 Ocak 1936 yılında Bilecik'te dünyaya geldi. Tamer Güney, 1956-69 yılları arasında PTT, Hacettepe, MKE Ankaragücü takımlarında futbol oynadı. Güney, Antrenörlüğe Orduspor'da başladı. 1969-70 yıllarında burada antrenörlük yaptı. PTT, Balıkesirspor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda çalıştırıcılık yaptı. 1985-86 sezonunda Ayvalıkgücü'nü çalıştırdı. 1990 yılında Futbol Federasyonu başdanışmanı oldu. 1995 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

Daha sonra 1 sene Gaziantep altyapısını çalıştırdı. Üç defa üst yapıya gidip geldi. 1995-2000 yılları arasında Galatasaray'ın altyapısının başına geçti. Burada Emre Belözoğlu, Fatih Akyel gibi yıldızları yetiştirdi. Fenerbahçe'de 2000-2003 yılları arasında altyapı koordinatörü olarak görev yapan, 2003 yılında ise Werner Lorant'ın ayrılmasının ardından futbol A takım teknik direktörlüğü görevinde bulundu.

2005-2006 yılında Etimesgut Şekerspor altyapısında görev aldı. 2006- 2007 sezonu başında üst yapıya çıktı. Daha sonra görevi bıraktı. Etimesgut Şekerspor alt yapısında olduğu sürede birçok oyuncu üst yapıya verdi ve yetiştiridiği gençler amatör ligde 2006-2007 sezonunda A genç Türkiye şampiyonu oldular.