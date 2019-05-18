Tamer Avcı: Son maç olmasından dolayı konsantre olmadık

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Abalı Denizlispor’a 5-2’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avcı, ligin son maçı olmasından dolayı konsantre olamadıklarını ifade ederek, “Bugün son maç olmasından dolayı konsantre olmadık. Kötü oynadık. Rakip bizden daha iyi oynadı. Maçı kazandıkları için tebrik ediyorum. Süper Lig’de başarılar diliyorum. Oyuncularımızın İstanbulspor’u en iyi şekilde temsil ettikleri için tebrik ediyorum. Biz son 9 hafta geldik. Biz geldikten sonra 5 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldık. Oyuncularımız özverili oldular” açıklamasını yaptı.