Tamer Avcı: Maçın hakimi genel olarak bizdik

TFF 1. Lig’in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 4-0 yenen İstanbulspor’un teknik sorumlusu Tamer Avcı, maçın genelinde oyunun hakimi olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Oyuna iyi başladık, golü de erken bulduk. Ondan sonra çok pozisyon bulmaya başladık. İlk golden sonra rakibimiz biraz topa sahip oldu ama maçın hakimi genel olarak bizdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. 6 haftadır bize güvenen Ecmel başkanımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz." diye konuştu.