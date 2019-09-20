İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldıkları maça kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda iyi futbol oynadıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Oyuna kötü başladık. Erken goller yedik. İkinci yarı gerekli önlemleri aldık. Takımımız reaksiyon gösterdi. Sistem değişikliğinden sonra goller bulduk. İlk yarı Balıkesirspor, ikinci yarı ise biz daha iyi oynadık." ifadelerini kullandı.