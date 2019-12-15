Tamer Avcı: İhtiyacımız olan 3 puanı aldığımız için mutluyuz

TFF 1. Lig’in 15. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor’u 1-0 yenen İstanbulspor’da teknik sorumlu Tamer Avcı, zorlu bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Topa daha fazla sahip olduk. İstediğimiz pozisyonları da bulduk. Oyun, planladığımız şekilde gelişti. Gol attıktan sonra skoru korumak için sistem değişikliğine gittik. İhtiyacımız olan 3 puanı aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.