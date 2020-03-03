Tamer Avcı: Boluspor’u buradan çıkaracağız inşallah

TFF 1’inci Lig'in 25'inci haftasında Giresunspor, kendi sahasında Boluspor’u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı 75 dakikalık bölümde çok iyi oyun oynadıklarını aktardı.

Avcı, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini, maçı kaybettikleri için de üzgün olduklarını ifade ederek, "Fakat 3 oyuncumuzu da kaybettik. Bu yüzden üzüntümüz daha fazla oldu. Kalan 9 maçımızdan bize gerekli olan puanları kazanmaya çalışacağız. Boluspor’u buradan çıkaracağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.