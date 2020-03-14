Tamer Avcı: Bizim için 1 puan çok önemliydi.

Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Bursaspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini dile getirdi. Ligin altında ve üstünde kıyasıya bir mücadele olduğuna değinen Avcı, "Biz aşağıda can derdindeyiz, Bursaspor şampiyonluğa oynuyor. İki takım da kazanabilirdi. Bizim için 1 puan çok önemliydi. Puan veya puanlar için gelmiştik. Oyun planladığımız gibi geçti. İkinci bölgede rakibin gelmesini bekledik, istediğimizi elde ettik ve golü bulduk." değerlendirmesinde bulundu.