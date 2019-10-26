Tamer Avcı: Biz atamadık, onlar attı

TFF 1. Lig’in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı,, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ilk yarısında net fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Avcı, "Maçın ilk yarısında çok iyi futbol oynadık. Bir topumuz direkten döndü. Penaltıyı kaçırdık. Biz atamadık, onlar attı. Maçın tek yorumu bu olabilir. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.