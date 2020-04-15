Tam tahilli ekmek besin değerleri... Tam tahilli ekmek kaç kalori?

Tam tahıllı ekmek, yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeksi ile kan şekerinin ani yükselmesine engel olur. Lezzetli ve doyurucudur. Uzun süre tokluk hissi sağlar.

Porsiyon boyutu bir normal dilim olan tahıllı ekmek için porsiyon başı besin değerleri:

Enerji 273 kj - 65 kcal, Yağ 0,99g, Doymuş Yağ 0,21g, Tekli Doymamış Yağ 0,396g, Çoklu Doymamış Yağ 0,24g, Karbonhidratlar 12,06g, Şeker 2,61g, Fiber 1,7g, Protein 2,6g, Sodyum 127mg, Kolesterol

0mg, Potasyum 53mg.

Tam tahılı ekmek kaç kalori?

Bir normal dilim tahıllı ekmeğin içinde 65 kalori bulunur. Bu kalorinin dağılım ise; yağ, %71 karbonhidrat, protein şeklindedir. Kabuğu yenmeyen bir normal dilimde ise 30 kalori, bir ince dilimde 58 kalori, bir büyük dilimde 80 kalori, 100 gr'da ise 251 kalori mevcuttur.

Tam tahıllı ekmeğin faydaları

1- Yüksek miktarda antioksidan içerir.

2- Bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.

3- Şeker dengesini sağlar.

4- B ve E grubu vitaminlerin vücuda alınmasına katkıda bulunur.

5- Uzun süre tokluk hissi sağlar.

6- Kilo vermeye yardımcı olur.

7- Yüksek tansiyonu engeller.

8- Felç riskini %30-%36 oranlarında azaltır.

9- Astım hastası olma riskini azaltır.

10- Enerji vererek gün boyu zindelik verir.

11- Kalp hastalıkları riskini %25-%28 oranlarında azaltır.

12- Diyet listelerinde uzmanların önerdiği ekmekler arasındadır.

Evde tam tahıllı ekmek nasıl yapılır?

Malzemeler

- 5 su bardağı yedi tahıllı un karışımı

- 1 paket toz maya

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 2 su bardağı ılık su

- 1 çay kaşığı tuz

- Tam tahıllı ekmek karışımına arzu edilen taze ve kuru baharatlar eklenebilir.

- 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

Yapılışı: Toz maya, toz şeker ve 1/2 su bardağı ılık su bir kapta karıştırılır. 15-20 dakika beklenir. Geniş bir kaba yedi tahıllı un konulur ve ortası açılır. Ortasına maya karışımı, ceviz içi, tuz konularak yoğurulur. Hazırlanan hamur, hava almayacak şekilde streçlenip kapatılır. Tam tahıllı un karışımının kabarması için 60 dakika geçebilir. Mayalanan hamura ekmek şekli verilir veya küçük baget ekmek kalıplarına hamur yerleştirilir. Baget kalıplarına yerleştirilen hamurun üzerine bıçak ile çizik atılır, fırçayla su sürülerek hafifçe un serpiştirildikten sonra yaklaşık 180 derece fırında pişirmeye bırakılır.

Pişirme sırasında dikkat edilmesi gereken güf noktaları

Pişirme sırasında fırının içerine su dolu bir kap konulur. İnce kabuklu ekmekler için ekmekler ıslatılır. Pişirme aşamasında fırının kapağı sürekli açılmamalıdır. Fırının ısısı ile oynanmamalı, ısı yükseltilip düşürülmemelidir. Pişirdikten sonra tam tahıllı ekmek hemen kesilmemelidir. Yoksa içi hamur olma riski doğar. Bu hususlar pişirme esnasında önemli püf noktalarıdır ve uygulanması tavsiye edilir.