Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı, tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

Tam kapanma nedir, ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası vatandaşlar tam kapanmanın ne anlama geldiğini merak ediyor. Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.

Tam kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma ile ilgili olarak, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" diye konuştu.

Yüz yüze eğitime ara verildi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin ara verildiğini ifade etti ve "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." şeklinde konuştu.