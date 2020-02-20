Tam destekle her şey değişti

Ne kadrodaki önemli eksiler, ne de son dönemdeki olumsuz sonuçlar... Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe’deki en büyük sorun, başta Ersun Yanal olmak üzere tüm takımın moralman dibe vurmuş olmasıydı. Ankaragücü yenilgisiyle birlikte hem Yanal hem de oyuncular mental anlamda çöktü. Tehlikenin farkına varan Ali Koç ve yönetimi hemen duruma el koydu. Yöneticiler, kritik derbi öncesi takıma destek vererek yeniden ayağa kaldırmak için Samandıra’ya adeta üs kurdu.

Hemen etki gösterdi

Ali Koç ve ekibinin tam destek kararının etki göstermesi uzun sürmedi. Samandıra Tesisleri, uzun bir aradan sonra en keyifli günlerinden birine ev sahipliği yaptı. En büyük etki, Ersun Yanal üzerinde oldu. Ankaragücü yenilgisi sonrası ciddi bir baskı altına giren, “Gerekirse istifa ederim” mesajını veren Yanal, dün son derece keyifliydi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerinin çalışmalarını zaman zaman yüzünde tebessümle takip etti.

Yönetim rahatladı

Futbolcuların durumları da Ersun Yanal’dan farklı değildi. Oyuncular, hem sıkı çalışmalarla derbi provasını sürdürdü, hem de birbirleriyle bol bol şakalaştı. Şampiyonluk yolundaki belki de son şans olan Galatasaray maçı öncesi takımın yeniden moral olarak olumlu bir hava yakalaması, yönetimi rahatlattı.