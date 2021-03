League of Legends evreninde farklı karakteristik özelliklere ve yeteneklere sahip 148 şampiyon bulunmaktadır. League of Legends dünya üzerinde en fazla oynanan çok oyunculu çevrim içi savaş oyunu olarak bilinmektedir. League of Legends evrenindeki en fazla tercih edilen şampiyonlardan biri Taşların Dokuyucusu olarak da bilinen Taliyah karakteridir.

Taliyah Kimdir?

Taliyah taş dokuma yeteneği olan göçebe bir büyücü olarak tanınıyor. Taliyah'ın taş dokumaya karşı müthiş bir coşkusu ve azmi var. Taliyah yaş oalrak gençlik ve yetişkinlik arasındaki yerde bulunuyor ve ruhu bu ikilemden payını alıyor. Taliyah gençlik hevesleri ve yetişkinlik sorumlulukları ile dolup taşıyor.

Taliyah kendi güçlerini daha yakından tanımak ve geliştirmek için Valoran boyunca bir yolculuğa çıktı. Bir gün Taliyah'ın kulağına uzun zaman önce ölmüş olduğu bilinen bir imparatorun tekrar ortaya çıktığına dair bir söylenti geldi. Bu söylenti sonunda Taliyah kabilesini korumak için memleketine geri döndü. Taliyah kabilesini Shurima'dan yükselen tehlike karşısında korumak istiyordu.

Taliyah son derece yufka bir yüreğe sahipti ve bazı fırsatçılar bundan çıkar sağlamak istediler. Ancak yaptıkları büyük bir hataydı ve bedelini çok ağır bi şekilde ödediler. Çünkü Taliyah bu yufka yüreğin yanı sıra, dağları yerle bir edecek bir hiddet ve güce de sahip halde bulunuyor.

Taliyah Karakter Özellikleri

Roller: Büyücü

Riot Point: 975

Mavi Öz: 6300

Büyü Direnci: 30 (her seviye başına +0)

Can: 520 (her seviye başına +75)

Can Yenileme: 7 (her seviye başına +0,7)

Hareket Hızı: 325

Saldırı Gücü: 56 (her seviye başına +3,3)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye başına + %1,36)

Zırh: 20 (her seviye başına +3)

Taliyah Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO SUP ve Mid

Taliyah Yenilenen S11 Rün Rehberi;

Büyücülük

Hakimiyet

Belden Aşağı

Suda Yürüyen

Kara Hasat





Açgözlü Avcı

Bulut Pelerini

+5 Zırh

+%9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

Taliyah Mevcut Rün Rehberi;

Elektrik Ver

Gözyuvarı Koleksiyonu

İnsafsız Avcı

Kozmik Sezgi

Sihirli Pabuçlar

Sürat Coşkusu

Sürat

Taliyah İtemları (Build)

Dolu Kılıcı

Zhonya'nın Kumsaati

Rabadon'un Şapkası

Morellonomikon

Kozmik Hızlandırıcı

Sihirbaz Pabuçları

Taliyah Counter Şampiyonlar (Pickler)

Taliyah'ın Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Amumu

Alistar

Anivia

Malzahar

Taliyah'ın Karşısında Güçsüz Olduğu Şampiyonlar;

Annie

Fizz

Katarina

Ekko

Ahri

Taliyah Yetenekleri

Taş Kızak: Taliyah duvarların yanındayken hızı artar.

Yerden Bitme: Taliyah yerde bir kaya oluşturur ve bu kayanın üzerinde kalan rakipleri istediği yöne savurur. Taliyah bu yetenek ile bir alanı hedef alabilir.

Toprak Bozumu: Rakipleri Taliyah'a doğru atılırsa veya takım arkadaşları Taliyah'ı iter veya çekerse Taliyah çevrede bir mayın tarlası kurar ve bu tarlayı patlatır. Kurduğu mayın tarlasında hassas tuzaklar bulunur. Bu tarla rakip şampiyonlara büyü hasarı verir ve rakiplerin yavaşlamasını sağlar.

Taş Hasadı: Taliyah hareket halindeyken istediği yöne doğru taş savurabilir. Bu hamle sırasında altında bulunan zemini de işler. Eğer Taliyah bu yeteneğini daha önceden işlemiş olduğu bir zemin üzerinde uygularsa tek bir atış hakkı olur. Bir alanı hasat edip belirli yöne 5 tane taş atarsa bu taşlar değdiği ilk rakibin çevresine hasar verir.

Örgü Duvar: Taliyah uzun bir duvar örer ve duvarı ördükten sonra duvar ile birlikte hareket eder. Bu yeteneği iki kez kullanırsa Taliyah duvarın üzerine çıkıp duvarın üzerindeyken birlikte hareket edebilir. Eğer Taliyah duvarla birlikte hareket halindeyken hasar alırsa duvardan iner.

Taliyah Kostümleri

Klasik Taliyah

SSG Taliyah

Frelijord'lu Taliyah