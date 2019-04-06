Talisca'dan iki gol birden

Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F'yi 2-0 mağlup ederken golleri Talisca attı.

06 Nisan 2019, Cumartesi 17:31
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Talisca'dan iki gol birden

Çin Süper Ligi'nin 4. haftasında Guangzhou Evergrande, sahasında Guangzhou R&F'yi konuk etti.

Sezona 3'te 3 ile başlayan Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F ile oynadığı maçta da iyi gidişatını sürdürdü ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 13 ve 61. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Talisca, ligdeki 4. maçında 3. golünü kaydetti. 

Aldığı galibiyetle 4'te 4 yapan Guangzhou Evergrande, puanını 12'ye yükseltti. Guangzhou R&F ise 2 puanda kaldı. (CNN Türk)

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