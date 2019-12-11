Talisca'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

11 Aralık 2019, Çarşamba 09:05 Son Güncelleme:
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Talisca'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen, Benfica'dan ardından Çin'in Guangzhou Evergrande takımına 19 milyon euroya transfer olan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Transfer döneminde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki futbolcu, instagramda kendisiyle olan fotoğrafı hikayesine koyan ve altına 'Come to @fenerbahce' yazan bir taraftarın paylaşımını hikayesine ekledi. 

Bu olay Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken, Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi sonrasında bu fotoğrafı kaldıran Brezilyalı yıldız, 'Acaba devre arasında Fenerbahçe'ye mi gelecek?' sorusunu sordurmaya başladı. 

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