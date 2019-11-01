Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan, performansıyla akıllarda çok iyi izler bırakan Talisca’nın tekrar İstanbul’a dönmesi için umut ışığı doğdu.

Çin kulübü Evergrande’de 24 maçta 13 gollük bir istatistik sergilemesine rağmen teknik heyetle arası açılan ve rahat tavırlarıyla taraftarın hedefi olan Brezilyalı’nın Siyah-Beyazlı yönetime, “Beni alın” diyerek haber yolladığı ortaya çıktı. Göreve yeni gelen Beşiktaş’ın kurmayları da bu mesaja kayıtsız kalmadı. Taraftara bir armağan vermek isteyen ve kadroyu güçlendirmeye çalışan yönetim, en kısa zamanda Evergrande’nin kapısını çalacak.

'2020'ye kadar sözleşmesi var'

Çin’e 25 milyon Euro bonservis bedeli ile giden ve2022’ye kadar mukavelesi bulunan Talisca’yı bonservis ödeyerek almanın imkansızlığını bilen Beşiktaş Yönetimi, kiralama formülünü devreye sokacak. Yıllık 8 milyon Euro’luk ücretin yarısını karşılamayı teklif edecek Kartal’ın pazarlıktaki gücü ise Sambacı’nın Çin defterini kapatmak istemesi ve Beşiktaş aşkı olacak.

Süleyman Hatısaru

MİNİ YORUM (Mehmet Demirkol)

Talisca özel bir futbolcu

Normal şartlarda kiralık bir oyuncuyu iki kez istihdam etmenin çok mantıklı olduğunu düşünmem. Ancak Beşiktaş’ın halihazırdaki kadrosu göz önüne alındığında kullanacağı çözümlerden biri olabilir. Talisca özel bir oyuncu. Fakat Beşiktaş’ta parladığı pozisyon şu anda teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyununda var mı bu da bir soru işareti! Oyuncunun kalitesi ve skor gücü bütün bunlara rağmen onu değerli kılıyor. Bugünün şartlarında makul bir kontrat olacaksa değerlendirelebilir.