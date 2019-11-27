Talisca yine attı! Bu sezon 10. gol

Transfer döneminde ismi dört büyüklerle anılan Talisca, geçen sezon 16 gol atarken bu sezon hem Çin Süper Ligi hem de AFC Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole ulaştı.

Talisca'nın takımı şampiyonluğa gidiyor

Talisca'nın yer aldığı takım Guangzhou Evergrande kendi liginde zirvede yer alıyor. Hebei China Fortune maçını 3-1 kazanan Guangzhou Evergrande, eski Bursasporlu golcü Cedric Bakambu'nun ekibi Beijing Guoan'ın 2 puan önünde lider konumda bulunuyor. Fabio Cannavaro yönetimindeki takım geçen sezon ligi 2.sırada bitirmişti. Geçen sezon Çin Süper Lig'nde şampiyonluğu eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın ekibi Shangai SIPG kazanmıştı.



