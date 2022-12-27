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Talha Sarıarslan 8 gole ulaştı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un milli oyuncusu Talha Sarıarslan U19 Ligi'nde 8 gole ulaştı.

27 Aralık 2022, Salı 09:24 Son Güncelleme:
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Talha Sarıarslan 8 gole ulaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un 18 yaşındaki genç forveti Talha Sarıarslan U19 Ligi'nde fırtına gibi esiyor. 2004 doğumlu genç golcü oyuncu hafta sonu oynanan Galatasaray maçında 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.

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Galatasaray maçında attığı 3 golle hem takımın en golcü ismi olan Talha Sarıarslan hem de gol krallığında iddialı olduğunu gösterdi. U19 takımı ile geride kalan 13.hafta sonunda 10 maça çıkan ve 8 gole direk katkı sağlayan Talha Sarıarslan, sezonu gol krallığı olarak tamamlamak istiyor.

Lige verilen Dünya Kupası arasında A takımda yer alan ve oynanan hazırlık maçlarında attığı goller ve performansı ile dikkat çeken Talha Sarıarslan, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın beğendiği genç isimleri biri olmayı başardı. (İHA)

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