Talat Papatya’dan Planic açıklaması

Sırp oyuncunun eski kulübü Rumen temsilcisi FCSB ile sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklayan Papatya, “Planic buraya geldi ve kendisiyle her konuda anlaştık. Fakat eski kulübüyle futbolcunun tek taraflı fesihi var. Planic’in kulübüyle 10 milyon ve 2 milyon Euro'luk davası söz konusu. Oyuncuyu beğenmemize ve istememize rağmen riski almanın doğru olmadığına inanıyoruz. Maalesef oyuncuyla imzalamadık. Bizim Göztepe olarak duruşumuz belli. Planic için bir sorun olduğunu biliyorduk ama bize anlatılanla aynı olmadığını farkettik. Böyle bir durumda sorumluluk kulübün oluyor. Kulübüyle olan cezai şartlar ve yükümlülükler oyuncuya aittir. Bizim bütün oyunlarla yaptığımız sözleşmede yer alan o maddeyi kabul etmediler. Böylece işin boyutları gün yüzüne çıktı, masadan kalktık” dedi.

Talat Papatya, Göztepe’ye yatırım yapmak isteyen yabancı şirketler konusuna da değinerek, “Başkanımız Mehmet Sepil’in dediği gibi, Birlikteliğin gerçekleşme ihtimali ciddileşirse başkanımız açıklar. zaten camiamıza, taraftarımıza ve kamuoyuna gereken bilgilendirmeyi ve açıklamayı yapar” ifadelerini kullandı.

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)