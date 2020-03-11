Talasgücü Belediyespor yükselişte

Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.

11 Mart 2020, Çarşamba 13:09 Son Güncelleme:
- A +
Talasgücü Belediyespor yükselişte

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri Talasgücü Belediyespor, son 8 maçında 1 kez mağlup oldu. 39 puanla grupta 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligi kalan haftalarında alacağı sonuçlar ile ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.

Talasgücü Belediyespor’un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor

15.Hafta Reyhanlıspor 0-0 Talasgücü

16.Hafta Talasgücü 0-0 Pozantı Gençlik

17.Hafta Meskispor 1-0 Talasgücü

18.Hafta Talasgücü 7-0 Tüysüzspor

19.Hafta Sultanhanıspor 0-1 Talasgücü

20.Hafta Talasgücü 5-0 Sorgun Belediyespor

21.Hafta Talasgücü 1-0 İskenderunspor

Talasgücü Belediyespor’un ligde kalan son 5 maçının 2’sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor’u konuk edecek.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...