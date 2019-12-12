Taktik çalıştılar

Sarı-Lacivertli ekibin dünkü antrenmanını başkan Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da takip etti. Başkan ve yöneticiler, Ersun Yanal ile kısa bir görüşme yapıp tesislerdeki zemin yenileme ve diğer çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Fenerbahçe, dün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirerek Sivas maçının hazırlıklarını sürdürdü.