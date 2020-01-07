Takımların başarısında önemli faktör: yardımcı antrenörler

Takımların başarılı olmasında teknik direktörlerin performansları doğrudan etken olsa da bir teknik adamın başarılı ya da başarısız olmasının en önemli sebeplerinden birisi de ekibi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor bu sezon Alanyaspor’da başarılı olan Erol Bulut bir dönem Abdullah Avcı’nın ekibinde yer almış rakip analizi konusunda uzman olmuştu. Şenol Güneş’in Beşiktaş ile şampiyon olduğu sezonlarda büyük katkısı olan Tamer Tuna yine Süper Lig’de ilk adam olan bir başka önemli yardımcı teknik adam. Son olarak Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yerine Hüseyin Çimşir yönetiminden güven oyu alıp takımın başına geçmeyi başardı.

İşte Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 1.Yardımcıları:





İRFAN SARALOĞLU (Başakşehir)

Günümüzde Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Okan Buruk’un önceki sezon Akhisar ile kupayı kazanmasında en büyük pay sahiplerinden biri İrfan Saraloğlu olmuştu. Fenerbahçe’de uzun yıllar görev yapan A2 takım antrenörü de olan İrfan Saraloğlu, daha önce Pendikspor ve Elazığspor’u da çalıştırmıştı. Taktik konusunda Saraloğlu ön plana çıkan isimlerden biri.

LEVENT ŞAHİN (Galatasaray)

Fatih Terim’in ekibinde en önemli parçalardan biri olan Levent Şahin, 2 yıl üste gelen şampiyonlukta ve EURO 2016 Fransa'da Terim’in yanında birinci adam olarak yer aldı. Şahin, efsane teknik adamın görev yapmadığı dönemlerde takımı yöneten isim oldu. A Milli Takım’da da Fatih Terim’in 1. yardımcılığını yapan Levent Şahin akademik kariyeriyle birlikte (yüksek lisans ve doktorasını tamamladı) ve yetkinlik belgesine de sahip. Adanaspor’da birinci adam olarak 2017 yılında görev yapan genç hoca oynattığı pozitif futbolla geçer not almış ve beğenilmişti.

BÜLENT ALBAYRAK (Sivasspor)

Süper Lig’de lider konumda bulunan Sivasspor’un en önemli özelliklerinden biri ikili mücadelelerdeki başarısı ve son dakikalarda bulduğu goller. Rıza Çalımbay’ın yıllardır yardımcısı olan Bülent Albayrak takımın fizik gücünü en iyi belirleyen yardımcıların başında geliyor.

RECEP UÇAR (Beşiktaş)

Abdullah Avcı’nın uzun yıllar yardımcılığını yapan Recep Uçar, deplasmanda oynanan Braga maçında hocanın hasta olması nedeniyle takımı yönetmişti. Recep Uçar uzun yıllar ligi domine eden Başakşehir’in teknik ekibinde en önemli parçalardan biri

VOLKAN KAZAK (Fenerbahçe)

Ersun Yanal’ın daha önce yardımcılığını yapan ya da ekibinde bulunan Mesut Bakkal, Kemal Özdeş gibi isimler halen ligin en çok tercih edilen birinci adamları arasında. Volkan Kazak, 2012 yılından beri Ersun Yanal’ın ekibinde yer alıyor ve 2013-14 sezonunda yaşanan şampiyonlukta da rol almıştı.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru