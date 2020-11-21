Takımlar için büyük tehlike: Sakatlıklar artacak

Süper Lig ’de artık daha fazla spor yaralanması görüyoruz. Bunun nedenleri nelerdir?

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle müsabakalara ara verildi. Oyuncularda fiziksel kayıplar yaşandı. Bu kayıpların beklenen sonucu olarak sakatlıklarda artış görüldü. Sezonu fiziksel kayıplar ve yaralanmalar ile sıcak yaz aylarında bitiren sporcular, yeterince dinlenemeden yeni sezona başladılar. İstenen verimde sezon başı hazırlığının yapılamaması, bu sezonki yaralanmaların önemli bir nedeni. Pandeminin psikolojik etkileri nedeniyle artan stres hormon düzeyi de sakatlıklara yatkınlık oluşturuyor.

‘Bu ihtimal daha da azaldı’

Bu takvimde bir futbolcunun sakatlanmadan sezonu tamamlaması, mümkün mü?

Daha önceki yıllarda bile bir sporcunun tüm sezonu sağlıklı ve yüksek performansla geçirmesi pek mümkün değilken, sezon başı hazırlığının yeterince yapılamadığı ve maç sayısının arttığı bu sezonda, bu ihtimalin daha da azaldığını söyleyebilirim.

‘Kas grubunda eksiklik’

Özellikle kas ve adale sakatlıkları bir hayli arttı. Benzer yaralanmalar, ‘tekrar sıklığı’ yaratır mı?

Kas yaralanmaları, yaralanan kas grubunda kuvvet ve esneklik eksikliğine neden olur. Kuvvet ve esneklik eksikliklerinin, spor yaralanmaları için önemli risk faktörleri olduğunu söylemiştim. Kas yaralanmaları için önemli bir başka risk faktörü de, aynı kas grubunun daha önce yaralanmış olmasıdır. Bu yüzden, evet yaralanma tekrar sıklığı da artar.

‘Uyum içinde çalışılmalı’

Oyuncuları bu yoğun maç trafiğinde yaralanmalardan korumak için neler yapılmalı?

Hem toplum sağlığı hem de sporcu sağlığında, koruma ya da önlemenin tedavi etmekten daha kolay ve az maliyetli olduğunu biliyoruz. Sporcuların hem genel sağlık durumunun hem de vücutlarının antrenmanlara ve müsabakalara verdiği yanıtın bilimsel altyapısı olan yöntemlerle takip edilmesi, yaralanma riski olan sporcuların belirlenmesi gerekir. Yaralanma riski olan sporcuların antrenman şiddetinin tekrar planlanması gereklidir. Sağlık ekibi ile teknik ekibin de uyumlu çalışması burada çok önemlidir. Ayrıca kaliteli kadro genişliğine sahip olan takımların bu süreçte daha avantajlı olacağını söyleyebilirim.

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